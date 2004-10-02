Пешков Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения12.05.1936
Дата смерти02.10.2004
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1936
Отец: Пешков Антон Дмитриевич
Мать: Пешкова Марфа Прохоровна
Рождение ребёнка
07.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Раиса Федоровна
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Раиса Федоровна
Смерть
02.10.2004
Приисковый, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край