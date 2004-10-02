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Пешков Николай Антонович

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Место рождения

Пешково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

12.05.1936

Дата смерти

02.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1936

Отец: Пешков Антон Дмитриевич

Мать: Пешкова Марфа Прохоровна

Пешково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Раиса Федоровна

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Раиса Федоровна

Смерть
02.10.2004
Приисковый, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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