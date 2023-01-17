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Пислегин (Федоров) Александр Иванович

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Место рождения

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.02.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1909

Отец: Федоров Иван Герасимович

Мать: Захарова Анастасия

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смена фамилии
1932
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
для избежания раскулачивания
Рождение ребёнка
07.10.1934

Дочь: Воронцова Раиса Александровна

Мать ребёнка: Пислегина Мария Александровна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Мосина Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Пислегина Мария Александровна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пислегина Мария Григорьевна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пислегина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пислегина Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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