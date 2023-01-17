Пислегин (Федоров) Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения23.02.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1909
Отец: Федоров Иван Герасимович
Мать: Захарова Анастасия
Смена фамилии
1932
для избежания раскулачивания
Рождение ребёнка
07.10.1934
Дочь: Воронцова Раиса Александровна
Мать ребёнка: Пислегина Мария Александровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Мосина Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Пислегина Мария Александровна
Рождение ребёнка
12.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пислегина Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно