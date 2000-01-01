Бережков (Berezhkov) Терентий (Terentiy Trifonovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережков (Berezhkov) Терентий (Terentiy Trifonovich)

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Место рождения

Гомельская обл., Жлобинский р-н, д. Малые-Козловичи

Дата рождения

1908

Дата смерти

03.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бережков Трофим (Трифон) (Миронович)

Мать: Акулина Ивановна

Гомельская обл., Жлобинский р-н, д. Малые-Козловичи
Военная служба
Неизвестно
Могилевская обл., Бобруйский РВК
Смерть
03.02.1945
Причина смерти: Ранения на войне
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., г. Мюльхаузен, южная окраина, дивизионное кладбище
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