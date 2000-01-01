Бережков (Berezhkov) Терентий (Terentiy Trifonovich)
Место рожденияГомельская обл., Жлобинский р-н, д. Малые-Козловичи
Дата рождения1908
Дата смерти03.02.1945
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Гомельская обл., Жлобинский р-н, д. Малые-Козловичи
Военная служба
Неизвестно
Могилевская обл., Бобруйский РВК
Смерть
03.02.1945
Причина смерти: Ранения на войне
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., г. Мюльхаузен, южная окраина, дивизионное кладбище