Кисунина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1967
Сын: Кисунин Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Кисунин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисунина Галина Александровна
Отец ребёнка: Кисунин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисунин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Кисунин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисунин Александр Александрович
Отец ребёнка: Кисунин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисунина Нина Александровна
Отец ребёнка: Кисунин Александр