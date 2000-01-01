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Kunz Johann Adam

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1772

Дата смерти

11.09.1775

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1772

Отец: Kunz Joh. Adam

Мать: Maria Eva

Смерть
11.09.1775
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