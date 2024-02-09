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Ведерникова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ведерников Вячеслав Константинович

Отец ребёнка: Ведерников Константин

Рождение ребёнка
02.05.1939

Сын: Ведерников Юрий Константинович

Отец ребёнка: Ведерников Константин

Смерть
Неизвестно

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