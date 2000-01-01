Лютикова-Лаптева Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютикова-Лаптева Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1939

Отец: Лаптев Павел Васильевич

Мать: Лаптева-Карачун Анна Семёновна

Рождение ребёнка
17.01.1962

Дочь: Лютикова-Сурникова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Лютиков Анатолий Ефимович

Рождение ребёнка
18.10.1963

Сын: Лютиков Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Лютиков Анатолий Ефимович

Рождение ребёнка
04.12.1967

Дочь: Лютикова-Киселёва Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Лютиков Анатолий Ефимович

Рождение ребёнка
21.03.1972

Сын: Лютиков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Лютиков Анатолий Ефимович

Рождение ребёнка
24.12.1978

Сын: Лютиков Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Лютиков Анатолий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лютиков Анатолий Ефимович

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