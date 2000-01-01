Лютикова-Лаптева Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1939
Рождение ребёнка
17.01.1962
Дочь: Лютикова-Сурникова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Лютиков Анатолий Ефимович
Рождение ребёнка
18.10.1963
Сын: Лютиков Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Лютиков Анатолий Ефимович
Рождение ребёнка
04.12.1967
Дочь: Лютикова-Киселёва Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Лютиков Анатолий Ефимович
Рождение ребёнка
21.03.1972
Сын: Лютиков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Лютиков Анатолий Ефимович
Рождение ребёнка
24.12.1978
Сын: Лютиков Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Лютиков Анатолий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно