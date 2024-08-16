Алемасов Фирс Иустинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Алемасов Фирс Иустинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Указан отцом Евдокии Фирсовны в метрике о ее рождении https://yandex.ru/archive/catalog/0cc3d79e-f5af-4d8c-bdcd-eee4ba94b257/30
Рождение ребёнка
25.02.1873 ст.

Дочь: Беловолова (Алемасова) Евдокия Фирсовна

Мать ребёнка: Алемасова Варвара Васильевна

https://yandex.ru/archive/catalog/0cc3d79e-f5af-4d8c-bdcd-eee4ba94b257/30 Согласно метрике о браковенчании, которое состоялось 07.01.1891 (ст.ст.) на день венчания Е.Ф. было 17л. https://yandex.ru/ar... Показать все
Бракосочетание
10.11.1882 ст.

Жена: Беловолова (Лямзина По Первому Браку) Гликерья Александровна

Кумак, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/99d57d5d-473e-4914-8969-e692a5169396/476
Бракосочетание
До 1973

Жена: Алемасова Варвара Васильевна

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