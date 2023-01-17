Ефремова Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1946
Рождение ребёнка
21.11.1966
Дочь: Савельева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Ефремов Николай Михайлович
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.01.1977
Сын: Ефремов Станислав Николаевич
Отец ребёнка: Ефремов Николай Михайлович
поселок Бараниха Магаданская область Чаунский район