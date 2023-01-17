Ефремова Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1946

Отец: Мордвинцев Михаил Владимирович

Мать: Мордвинцева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
21.11.1966

Дочь: Савельева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Ефремов Николай Михайлович

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.01.1977

Сын: Ефремов Станислав Николаевич

Отец ребёнка: Ефремов Николай Михайлович

поселок Бараниха Магаданская область Чаунский район
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