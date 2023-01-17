Тертычный Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти21.01.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Тертычный Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1935
Дочь: Тимошенко Альбина Григорьевна
Мать ребёнка: Извекова Мария Сергеевна
Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1936
Сын: Тертычный Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Тертычная Нина Ильинична
Рождение ребёнка
12.02.1938
Сын: Тертычный Альберт Григорьевич
Мать ребёнка: Тертычная Нина Ильинична
Рождение ребёнка
10.07.1939
Дочь: Тертычная Нели Григорьевна
Мать ребёнка: Тертычная Нина Ильинична
Кабардинская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тертычная Нина Ильинична
Смерть
21.01.1945
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край