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Тертычный Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

21.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Тертычный Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1935

Дочь: Тимошенко Альбина Григорьевна

Мать ребёнка: Извекова Мария Сергеевна

Краснозаводск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1936

Сын: Тертычный Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Тертычная Нина Ильинична

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
12.02.1938

Сын: Тертычный Альберт Григорьевич

Мать ребёнка: Тертычная Нина Ильинична

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.07.1939

Дочь: Тертычная Нели Григорьевна

Мать ребёнка: Тертычная Нина Ильинична

Кабардинская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тертычная Нина Ильинична

Смерть
21.01.1945
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
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