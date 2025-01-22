Заулков Петр Семенович
мужской, родился Около 1712, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умер 1787, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЗаулков СемёнДо 1696 г.р.
Дети
Заулков Галактион ПетровичОколо 1744 г.р.
(Заулкова) Авдотья ПетровнаОколо 1750 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Заулков Семён
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Заулков Галактион Петрович
Мать ребёнка: Заулкова Арина? Ирина? Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: (Заулкова) Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Заулкова Арина? Ирина? Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: (Заулкова) Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Заулкова Арина? Ирина? Сергеевна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Заулкова Арина? Ирина? Сергеевна
Смерть
1787