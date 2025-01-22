Заулков Петр Семенович Около 1712 — найти родственников по фамилии на Familio

Заулков Петр Семенович

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Около 1712, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умер 1787, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Заулков СемёнДо 1696 г.р.
Дети
Заулков Галактион ПетровичОколо 1744 г.р.
(Заулкова) Авдотья ПетровнаОколо 1750 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Заулков Семён

Мать: ?

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Заулков Галактион Петрович

Мать ребёнка: Заулкова Арина? Ирина? Сергеевна

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: (Заулкова) Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Заулкова Арина? Ирина? Сергеевна

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: (Заулкова) Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Заулкова Арина? Ирина? Сергеевна

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1753

Сын: Заулков Ларион Петрович

Мать ребёнка: Заулкова Арина? Ирина? Сергеевна

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1787
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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