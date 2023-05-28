Осинина Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1972
Отец: Осини Георгий
Мать: Осинина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
06.06.1992
Отец ребёнка: Беляев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.2001
Сын: Беляев Юрий Иванович
Отец ребёнка: Беляев Иван Васильевич