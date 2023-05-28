Осинина Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинина Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1972

Отец: Осини Георгий

Мать: Осинина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
06.06.1992

Сын: Беляева Иван Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.2001

Сын: Беляев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Беляев Иван Васильевич

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