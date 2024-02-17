Косунович Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосунович Лев Иванович

Косунович Лев Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Косунович Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929

Дочь: Косунович Ирина Львовна

Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929

Сын: Косунович Александр Львович

Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929

Сын: Косунович Дмитрий Львович

Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929

Дочь: Грищенко Лидия Львовна

Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.08.1895

Дочь: Лаппо Наталья Львовна

Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Косунович Сергей Львович

Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косунович Мария Дмитриевна

Смерть
1922
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close