Косунович Лев Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Косунович Иван
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929
Дочь: Косунович Ирина Львовна
Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929
Сын: Косунович Александр Львович
Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929
Сын: Косунович Дмитрий Львович
Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Между 1869 и 1929
Дочь: Грищенко Лидия Львовна
Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.08.1895
Дочь: Лаппо Наталья Львовна
Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Косунович Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922