Лащинская Агафья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащинская Агафья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лащинская Прасковья Романовна

Отец ребёнка: Лащинский Роман Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лащинская Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Лащинский Роман Артемович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Лащинский Федор Романович

Отец ребёнка: Лащинский Роман Артемович

Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Лащинский Дементий Романович

Отец ребёнка: Лащинский Роман Артемович

Смерть
Неизвестно

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