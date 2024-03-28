Лащинская Агафья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лащинская Прасковья Романовна
Отец ребёнка: Лащинский Роман Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лащинская Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Лащинский Роман Артемович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Лащинский Федор Романович
Отец ребёнка: Лащинский Роман Артемович
Рождение ребёнка
07.08.1910
Сын: Лащинский Дементий Романович
Отец ребёнка: Лащинский Роман Артемович
Смерть
Неизвестно