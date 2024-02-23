Румянцева (Скрыпицына) Варвара Валериановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (Скрыпицына) Варвара Валериановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: Румянцева Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Румянцев Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
31.01.1872

Сын: Румянцев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Румянцев Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Сергей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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