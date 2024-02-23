Румянцева (Скрыпицына) Варвара Валериановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: Румянцева Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Румянцев Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
31.01.1872
Сын: Румянцев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Румянцев Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно