Чернышова (Никифорова) Пелагея Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888
Крещение
02.10.1888
Бракосочетание
07.11.1907
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
19.08.1910
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
29.07.1917
Сын: Чернышов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович
Смерть
Неизвестно