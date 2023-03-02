Чернышова (Никифорова) Пелагея Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Никифорова) Пелагея Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888

Отец: Никифоров Герасим Федорович

Мать: Никифорова Екатерина Яковлевна

Крещение
02.10.1888
Бракосочетание
07.11.1907

Муж: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1909

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Чернышов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
29.07.1917

Сын: Чернышов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Чернышов Николай Никифорович

Смерть
Неизвестно
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