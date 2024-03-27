Бакаев Юлай
Место рожденияс.Ургалы Белокатайский район, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Габдрафиково, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
10.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Кичкасс Переволоцкий р-н Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
17.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Кичкасс Переволоцкий р-н Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
26.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Кичкасс Переволоцкий р-н Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Кичкасс Переволоцкий р-н Оренбургской обл.
Смерть
Неизвестно