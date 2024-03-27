Бакаев Юлай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакаев Юлай

Место рождения

с.Ургалы Белокатайский район, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Ургалы Белокатайский район, БАССР
Рождение ребёнка
16.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Габдрафиково, Оренбургская область, РСФСР
Рождение ребёнка
10.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Кичкасс Переволоцкий р-н Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
17.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Кичкасс Переволоцкий р-н Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
26.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Кичкасс Переволоцкий р-н Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Кичкасс Переволоцкий р-н Оренбургской обл.
Смерть
Неизвестно
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