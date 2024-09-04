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Чернов Иван Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1910

Дата смерти

22.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910

Отец: Чернов Евграфий Евтафьев

Мать: Чернова Матрена Акиндинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Чернова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Чернов Иван Иванович

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Чернова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чернова Анастасия Васильевна

Смерть
22.06.1974

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