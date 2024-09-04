Чернов Иван Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1910
Дата смерти22.06.1974
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Чернов Иван Иванович
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Чернова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чернова Анастасия Васильевна
Смерть
22.06.1974