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Маньковский Егор Климович

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Место рождения

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

17.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Призыв на военную службу
?.05.1938
Орша, Оршанский район, Витебская область
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Москвы»
Военная награда
12.05.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
15.02.1945
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За освобождение Праги»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Военная награда
15.10.1945
Орден Красной Звезды
Демобилизация
10.06.1946
Смерть
Неизвестно

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