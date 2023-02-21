Половникова Дарья Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1856
Сын: Половников Спиридон Евдокимов
Отец ребёнка: Половников Евдоким Петров
Бор, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно