Половникова Дарья Исакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова Дарья Исакова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1856

Сын: Половников Спиридон Евдокимов

Отец ребёнка: Половников Евдоким Петров

Бор, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Евдоким Петров

Смерть
Неизвестно
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