Евдокия Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1710 г.р.

Мать

1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Осип Иванов

Мать: Феодосия Назарова

РС-1782, страница 1373 Авдотья же 4=1778 Выдана в замужество той же вотчины деревни Кладова за крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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