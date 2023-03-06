Евдокия Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Осип Иванов
Мать: Феодосия Назарова
РС-1782, страница 1373 Авдотья же 4=1778 Выдана в замужество той же вотчины деревни Кладова за крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно