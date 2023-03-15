Понкратов Алексей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понкратов Алексей Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 16.01.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.

Дочь: Седоченкова Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 16.01.1904 ст.
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