Понкратов Алексей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 16.01.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.
Дочь: Седоченкова Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 16.01.1904 ст.