(Фейсханова) Ханифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фейсханова) Ханифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фейсханова) Хамиса Мотыгулловна

Отец ребёнка: Фейсханов Мотыгулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейсханов Мотыгулла

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Мотыгулла

Смерть
Неизвестно

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