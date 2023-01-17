Гулай Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулай Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1908

Дочь: Гулай Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Гулаев Гулай Михаил Максимович

Урожайное, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулаев Гулай Михаил Максимович

Смерть
Около 1918
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