Гулай Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1908
Дочь: Гулай Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Гулаев Гулай Михаил Максимович
Урожайное, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1918