Пономарева Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
23.01.1903

Дочь: (Пономарева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
16.09.1904

Сын: Пономарев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Николаевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1905

Сын: Пономарев Митрофан Дмитриевич

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Николаевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1907

Сын: Пономарев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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