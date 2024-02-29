Пономарева Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1903
Дочь: (Пономарева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
16.09.1904
Сын: Пономарев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.08.1905
Сын: Пономарев Митрофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
18.04.1907
Сын: Пономарев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно