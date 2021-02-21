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Левитин Юрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1928

Дата смерти

21.02.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1953

Сын: Левитин Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Левитина Феодосия Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.07.1957

Дочь: Левитина Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: Левитина Феодосия Афанасьевна

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Смерть
21.02.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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