Левитин Юрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1928
Дата смерти21.02.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1953
Мать ребёнка: Левитина Феодосия Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.07.1957
Дочь: Левитина Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: Левитина Феодосия Афанасьевна
Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Смерть
21.02.2021
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния