Останина Офимья Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Офимья Спиридонова

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Офросинья Фадеева

Отец ребёнка: Останин Фадей Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Останин Родион Фадеев

Отец ребёнка: Останин Фадей Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Матрена Фадеева

Отец ребёнка: Останин Фадей Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Марина Фадеева

Отец ребёнка: Останин Фадей Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Фадей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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