Останина Офимья Спиридонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Офросинья Фадеева
Отец ребёнка: Останин Фадей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Останин Фадей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Матрена Фадеева
Отец ребёнка: Останин Фадей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Марина Фадеева
Отец ребёнка: Останин Фадей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Фадей Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762