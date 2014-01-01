Зайцева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Орлихина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Зайцева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Смерть
Неизвестно