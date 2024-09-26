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Мацуков Ипполит Григорьев

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мацуков Григорий Фёдоров

Мать: не указана

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацукова Маланья Емельянова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мацуков Игнат Ипполитов

Мать ребёнка: Мацукова Маланья Емельянова

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мацуков Иосиф Ипполитович

Мать ребёнка: Мацукова Маланья Емельянова

Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
14.12.1912

Сын: Мацуков Стефан Ипполитович

Мать ребёнка: Мацукова Маланья Емельянова

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Мацукова) Евдокия Ипполитова

Мать ребёнка: Мацукова Маланья Емельянова

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Мацуков Борис Ипполитович

Мать ребёнка: Мацукова Маланья Емельянова

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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