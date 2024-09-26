Мацуков Ипполит Григорьев
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Мацуков Григорий Фёдоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Мацукова Маланья Емельянова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мацуков Иосиф Ипполитович
Мать ребёнка: Мацукова Маланья Емельянова
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
14.12.1912
Сын: Мацуков Стефан Ипполитович
Мать ребёнка: Мацукова Маланья Емельянова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Мацукова) Евдокия Ипполитова
Мать ребёнка: Мацукова Маланья Емельянова
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мацуков Борис Ипполитович
Мать ребёнка: Мацукова Маланья Емельянова
Смерть
Неизвестно