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Николай Диомидович

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

24.06.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1880 г.р.

Мать

До 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1899 ст.

Отец: Диомид Григорьевич

Мать: Иульяния Сергеевна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 24.06.1899 Калихновщины Николай Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Смуравьево кр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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