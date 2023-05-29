Николай Диомидович
Место рождения
Дата рождения24.06.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1899 ст.
Отец: Диомид Григорьевич
Мать: Иульяния Сергеевна
Афанасьевская церковь 24.06.1899 Калихновщины Николай Диомидович Калихновщины отец крестьянин Диомид Григорьевич мать жена Иульяния Сергеевна Вилина крестьянин Игнатий Афанасьевич Смуравьево кр... Показать все
Смерть
Неизвестно