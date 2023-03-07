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Ашихмина Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ашихмин Семен Агафонов

Отец ребёнка: Ашихмин Агафон Егоров

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Варвара Агафонова

Отец ребёнка: Ашихмин Агафон Егоров

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Ашихмин Прокопий Агафонов

Отец ребёнка: Ашихмин Агафон Егоров

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Ашихмин Козьма Агафонов

Отец ребёнка: Ашихмин Агафон Егоров

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Ашихмин Фадей Агафонов

Отец ребёнка: Ашихмин Агафон Егоров

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихмин Агафон Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1813
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