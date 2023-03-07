Ашихмина Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Ашихмин Агафон Егоров
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Варвара Агафонова
Отец ребёнка: Ашихмин Агафон Егоров
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Ашихмин Прокопий Агафонов
Отец ребёнка: Ашихмин Агафон Егоров
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Ашихмин Агафон Егоров
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Ашихмин Агафон Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1813