Зайнашева Гульшат Хисамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайнашева Гульшат Хисамовна

Зайнашева Гульшат Хисамовна

avatar

Место рождения

Старое Клянчино, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.01.1928

Дата смерти

01.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Клянчино, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 2005
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.04.2005
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close