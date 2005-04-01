Зайнашева Гульшат Хисамовна
Место рождения
Дата рождения13.01.1928
Дата смерти01.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 2005
Место жительства
Неизвестно
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.04.2005