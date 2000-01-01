Чистякова (Хромова) Зиновия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Хромова) Зиновия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1859 и 1891 г.р.
1881 г.р.
1885 г.р.
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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хромов Семён Феофанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1891

Сын: Чистяков Иннокентий Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Римма Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Чистяков Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Чистяков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистяков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистяков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистяков Иван Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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