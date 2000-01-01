Чистякова (Хромова) Зиновия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хромов Семён Феофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1891
Сын: Чистяков Иннокентий Иванович
Отец ребёнка: Чистяков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Римма Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Чистяков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно