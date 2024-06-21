Пилипенко Яков Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пилипенко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Пилипенко Алексей

Мать ребёнка: Пилипенко (Лисицына) Прасковья

Упорная, Россия
Рождение ребёнка
Около 21.03.1916

Сын: Пилипенко Владимир

Мать ребёнка: Пилипенко (Лисицына) Прасковья

Туапсе, Россия

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