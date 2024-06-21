Пилипенко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Пилипенко Алексей
Мать ребёнка: Пилипенко (Лисицына) Прасковья
Упорная, Россия
Рождение ребёнка
Около 21.03.1916
Сын: Пилипенко Владимир
Мать ребёнка: Пилипенко (Лисицына) Прасковья
Туапсе, Россия