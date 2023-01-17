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Лысов сын Васильевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1852 г.р.

Мать

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Вычислено 1908 г.р.
Вычислено 1910 г.р.
Вычислено 1912 г.р.
Вычислено 1916 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.

Отец: Лысов Василий Иванович

Мать: Бакулина Евдокия Васильевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1908 ст.

Дочь: Лысова дочь -

Мать ребёнка: - жена -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.

Дочь: Лысова дочь -

Мать ребёнка: - жена -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.

Сын: Лысов сын -

Мать ребёнка: - жена -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1916 ст.

Сын: Лысов сын -

Мать ребёнка: - жена -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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