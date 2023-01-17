Лысов сын Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1908 ст.
Дочь: Лысова дочь -
Мать ребёнка: - жена -
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.
Дочь: Лысова дочь -
Мать ребёнка: - жена -
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.
Сын: Лысов сын -
Мать ребёнка: - жена -
Рождение ребёнка
Вычислено 1916 ст.
Сын: Лысов сын -
Мать ребёнка: - жена -