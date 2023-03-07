Ручкина (Копосова) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1927
Дата смерти24.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1927
Рождение ребёнка
26.01.1956
Отец ребёнка: Ручкин Борис Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1958
Дочь: Ручкина Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Ручкин Борис Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1990
Причина смерти: рак