Ручкина (Копосова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручкина (Копосова) Валентина Александровна

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Место рождения

Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

19.01.1927

Дата смерти

24.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1927

Отец: Копосов Александр Тимофеевич

Мать: Копосова Елена Петровна

Филиппово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.01.1956

Сын: Ручкин Роман Борисович

Отец ребёнка: Ручкин Борис Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.01.1958

Дочь: Ручкина Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Ручкин Борис Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
24.03.1990
Причина смерти: рак
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