Lature Siam
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти10.07.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Bailey Irene Olive
Отец ребёнка: Bailey Harry Reed
Рождение ребёнка
04.06.1916
Дочь: Bailey Mardelle Marie
Отец ребёнка: Bailey Harry Reed
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Bailey Florence F.
Отец ребёнка: Bailey Harry Reed
Смерть
10.07.1924