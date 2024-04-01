Lature Siam — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLature Siam

Lature Siam

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

10.07.1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Bailey Irene Olive

Отец ребёнка: Bailey Harry Reed

Рождение ребёнка
04.06.1916

Дочь: Bailey Mardelle Marie

Отец ребёнка: Bailey Harry Reed

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Bailey Florence F.

Отец ребёнка: Bailey Harry Reed

Смерть
10.07.1924

Мы используем куки для улучшения работы сайта.