Плотникова (Левчук) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Левчук) Екатерина Михайловна

Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

16.11.1992

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1992

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Балашиха, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
02.09.2017

Муж: Плотников Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
06.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Владимир Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

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