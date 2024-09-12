Плотникова (Левчук) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.11.1992
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1992
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
02.09.2017
Рождение ребёнка
06.06.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Владимир Сергеевич
Москва, город федерального значения Москва