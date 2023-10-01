Балыкова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балыкова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1912 ст.

Дочь: Балыкова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Балыков Павел Дмитривеич

Рождение ребёнка
23.01.1912 ст.

Дочь: Балыкова Мария Павловна

Отец ребёнка: Балыков Павел Дмитривеич

Место жительства
1912 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балыков Павел Дмитривеич

Смерть
Неизвестно
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