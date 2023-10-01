Балыкова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1912 ст.
Дочь: Балыкова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Балыков Павел Дмитривеич
Рождение ребёнка
23.01.1912 ст.
Дочь: Балыкова Мария Павловна
Отец ребёнка: Балыков Павел Дмитривеич
Место жительства
1912 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно