Анохина (Третьякова) Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Третьякова) Елена Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1885 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Анохин Степан Арефьевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.12.1909

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Анохин Степан Арефьевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.05.1913

Сын: Анохин Борис Степанович

Отец ребёнка: Анохин Степан Арефьевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1918

Сын: Анохин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Анохин Степан Арефьевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анохин Степан Арефьевич

Смерть
Неизвестно
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