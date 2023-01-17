Анохина (Третьякова) Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1909
Рождение ребёнка
21.12.1909
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Анохин Степан Арефьевич
Рождение ребёнка
03.05.1913
Отец ребёнка: Анохин Степан Арефьевич
Рождение ребёнка
17.10.1918
Отец ребёнка: Анохин Степан Арефьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анохин Степан Арефьевич
Смерть
Неизвестно