Вольнов Николай Палладьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольнов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Вольнова Анна Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольнов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Вольнова Анна Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вольнов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вольнова Анна Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно