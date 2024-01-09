Шавырин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Коротенко Александра Филипповна
Мать ребёнка: Шавырина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шавырина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьминых Акулина Филипповна
Мать ребёнка: Шавырина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шавырина Агафья
Упоминание
Неизвестно
Приехали из Курской губернии с.Генеральшино, жили в Коченевском районе - д.Поваренка
Смерть
Неизвестно
умер перед войной