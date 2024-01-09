Шавырин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавырин Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Коротенко Александра Филипповна

Мать ребёнка: Шавырина Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавырин Антон Филиппович

Мать ребёнка: Шавырина Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьминых Акулина Филипповна

Мать ребёнка: Шавырина Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавырина Агафья

Упоминание
Неизвестно
Приехали из Курской губернии с.Генеральшино, жили в Коченевском районе - д.Поваренка
Смерть
Неизвестно
умер перед войной
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