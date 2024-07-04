Осинцева Иустина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцева Иустина Стефановна

Место рождения

Бузан, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузан, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осинцев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Красноярова (Осинцева) Агафия Афанасьева

Отец ребёнка: Осинцев Афанасий Иванович

Бузан, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Осинцев Петр Афанасьев

Отец ребёнка: Осинцев Афанасий Иванович

Бузан, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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