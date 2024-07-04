Осинцева Иустина Стефановна
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Красноярова (Осинцева) Агафия Афанасьева
Отец ребёнка: Осинцев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1892 ст.
Отец ребёнка: Осинцев Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно