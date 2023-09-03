Бабин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1987
Дочь: Морозова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Шишкова Людмила Ивановна
г. Челябинск
Рождение ребёнка
12.12.?
Дочь: Кравченко Анна Николаевна
Мать ребёнка: Шишкова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкова Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно