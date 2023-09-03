Бабин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1987

Дочь: Морозова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Шишкова Людмила Ивановна

г. Челябинск
Рождение ребёнка
12.12.?

Дочь: Кравченко Анна Николаевна

Мать ребёнка: Шишкова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкова Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно
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