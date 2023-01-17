Яровой Филипп Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1912
Дочь: Яровая Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Яровая Марина Демидовна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Правобережная Соколка, Полтавська область
Козак деревни Соколки Сокольской волости Кобелякского уезда Полтавской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яровая Марина Демидовна
Смерть
Неизвестно