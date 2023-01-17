Яровой Филипп Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровой Филипп Демьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1912

Дочь: Яровая Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Яровая Марина Демидовна

Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Правобережная Соколка, Полтавська область
Козак деревни Соколки Сокольской волости Кобелякского уезда Полтавской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яровая Марина Демидовна

Смерть
Неизвестно
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