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Калягин Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Калягин Василий Митрофанович

Мать: Колягина Любовь Филипповна

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