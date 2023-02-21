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Калягин Владимир Васильевич
Калягин Владимир Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1952
Пол
Мужской
Отец
Калягин Василий Митрофанович
1924 г.р.
Мать
Колягина (Полуполтинных) Любовь Филипповна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Калягин Василий Митрофанович
Мать:
Колягина Любовь Филипповна
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