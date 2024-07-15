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Плюхин Михаил Андреевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Плюхин Андрей Иванович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюхина Александра Тарасовна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Плюхина) Аграфена Михайловна

Мать ребёнка: Плюхина Александра Тарасовна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Плюхина) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Плюхина Александра Тарасовна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Плюхина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Плюхина Александра Тарасовна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плюхин Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Плюхина Александра Тарасовна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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