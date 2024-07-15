Плюхин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Плюхин Андрей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Плюхина) Аграфена Михайловна
Мать ребёнка: Плюхина Александра Тарасовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Плюхина) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Плюхина Александра Тарасовна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Плюхина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Плюхина Александра Тарасовна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Плюхина Александра Тарасовна
Смерть
Неизвестно