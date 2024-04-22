Павлова Александра
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Петров Павел
Мать: Григорьева Иустиния
Проверить дату | Жеребцовской волости
Бракосочетание
30.01.1906
Муж: Трофимов Павел
Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
27.04.1913
Сын: Павлов Леонид
Отец ребёнка: Трофимов Павел
Якимиха, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1921
Сын: Трофимов Алексей
Отец ребёнка: Трофимов Павел
Рождение ребёнка
1925
Сын: Трофимов Виктор
Отец ребёнка: Трофимов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Трофимов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Василий
Отец ребёнка: Трофимов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Николай
Отец ребёнка: Трофимов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Александр
Отец ребёнка: Трофимов Павел
Смерть
Неизвестно