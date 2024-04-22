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Павлова Александра

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Место рождения

Тетерино, Островский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Петров Павел

Мать: Григорьева Иустиния

Тетерино, Островский уезд, Псковская губерния
Проверить дату | Жеребцовской волости
Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Трофимов Павел

Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
По старому стилю
Рождение ребёнка
27.04.1913

Сын: Павлов Леонид

Отец ребёнка: Трофимов Павел

Якимиха, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1921

Сын: Трофимов Алексей

Отец ребёнка: Трофимов Павел

Рождение ребёнка
1925

Сын: Трофимов Виктор

Отец ребёнка: Трофимов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Трофимов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Василий

Отец ребёнка: Трофимов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Николай

Отец ребёнка: Трофимов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Александр

Отец ребёнка: Трофимов Павел

Смерть
Неизвестно
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