Волкова Акулина Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Волкова Акулина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Семен Родионович

Рождение ребёнка
29.06.1913

Дочь: Волкова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Волков Семен Родионович

Рытово, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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