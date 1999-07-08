Архипова Арина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Арина Витальевна

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Место рождения

Михнево, Ступино, Московская область

Дата рождения

08.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1999

Отец: Архипов Виталий Сергеевич

Мать: Архипова Елена Валентиновна

Михнево, Ступино, Московская область
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