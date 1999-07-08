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Архипова Арина Витальевна
Архипова Арина Витальевна
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Место рождения
Михнево
, Ступино, Московская область
Дата рождения
08.07.1999
Пол
Женский
Отец
Архипов Виталий Сергеевич
1969 г.р.
Мать
Архипова (Ершова) Елена Валентиновна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1999
Отец:
Архипов Виталий Сергеевич
Мать:
Архипова Елена Валентиновна
Михнево
, Ступино, Московская область
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